Nuoto per salvamento: Borriello convocata ai Mondiali Militari

L'atleta Lorenza Borriello del Circolo Nautico Posillipo in forza alla Marina Militare, è stata convocata in occasione dei Campionati Mondiali Militare nella disciplina sportiva del Salvamento.

I Campionati Mondiali si disputeranno in Cina a Wuan dal 20 al 22 ottobre.

Borriello si cimenterà' nella gara del 200 superlife,100 torpedo e 100 manichino con pinne, oltre alle staffetta mista, manichino ed ostacoli.

La delegazioni delle FFAA sono state ricevute al quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

