Nuoto pinnato, Campania in vetta grazie a quattro bambini

di Margherita Siani

Campania in vetta nel Trofeo Coni 2019 grazie a quattro bambini di Contursi Terme che a Crotone hanno sbaragliato la concorrenza nel nuoto pinnato. A rappresentare la Campania sono stati Antonio Pignata, Gerardo Pignata, Sofia Cernera e Chiara Cruoglio. Sono loro i migliori atleti selezionati nella piccola ma evidentemente competitiva piscina Varchera sporting club di Oliveto Citra. I bambini, tutti tra i 10-11 anni hanno tenuto alto il nome della Campania (prima su 12 regioni rappresentate) in questo importante trofeo nazionale, ottenendo risultati strepitosi: 1° posto per Antonio Pignata nei cento monopinna; 5° posto per Gerardo Pignata; ai cento monopinna 3°posto per Sofia Cernera e 6° per Chiara Cruoglio. La staffetta mista nei cento monopinna ha visto la squadra agguantare il 2° posto. Tutti risultati che hanno consentito di vincere il trofeo Nazionale Coni 2019 per la disciplina del pinnato salendo sul gradino più alto del podio. Bella soddisfazione per gli allenatori, Giacomo Salicone e Rosy Pagliarulo, che grazie al loro lavoro, alla loro professionalità ed impegno costante hanno permesso ai ragazzi di vivere questa esperienza davvero eccezionale e di grande emozione.

