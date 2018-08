di Diego Scarpitti

Una volta è toccata alla Canottieri Napoli nel 1970. Il Circolo Nautico Posillipo l’ha alzata al cielo nel 1987. Il Brescia ha interrotto lo strapotere dei liguri soltanto nel 2012 alla piscina Scandone. Con 13 edizioni vinte indiscusso e inalterato monopolio del Recco (nelle foto Cloroacolori).



Formula nuova, studiata dalla Federazione Italiana Nuoto, per la Coppa Italia al via venerdì 21 e sabato 22 settembre. Eliminata la Final Four, introdotta la Final Eight, in calendario dall’8 al 10 marzo 2019. Il regolamento prevede tre gironi da quattro squadre: si qualificano le prime due classificate di ogni raggruppamento. Tre sedi differenti, Genova, Roma e Bogliasco, ad ospitare la prima fase della competizione nazionale. I rossoverdi, allenati da Roberto Brancaccio, inseriti nel girone A con Sporting Club Quinto, Nuoto Catania e Sport Management. Gruppo B composto da Roma Nuoto, Rari Nantes Florentia, Circolo Canottieri Ortigia, Lazio Nuoto. I giallorossi, guidati da Paolo Zizza, con Bogliasco 1951, Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste nel girone C. Dispensate dal primo turno i longevi detentori del trofeo, che quest’estate hanno acquistato i napoletani Alessandro Velotto e Vincenzo Renzuto Iodice, già compagni con la calottina del Settebello, e la Leonessa d’Italia, abile a sfilare il mancino Valentino Gallo ai mastini, che ritroverà Zeno Bertoli, con il quale conquistò l'Euro Cup nel 2015 all'ombra del Vesuvio.Previsti, poi, per la Finale Eight due gironi da quattro squadre con quarti, semifinali e finali. Incontri a eliminazione diretta. Fissato per domani 27 agosto l’inizio della preparazione stagionale per Posillipo e Canottieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA