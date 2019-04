A Roma lo Sporting Flegreo cede di misura 6 - 5

di Eduardo Improta

Battuta d’arresto per le ragazze puteolane dello Sporting Flegreo, superate a Roma di stretta misura per 6 a 5. A Roma arriva la seconda sconfitta in campionato per lo Sporting Club Flegreo che contro il Vis Nova paga la falsa partenza dei primi due quarti che costringe le ragazze di Koinis costantemente all’inseguimento. A condizionare la gara i tanti errori in attacco delle puteolane che pur costruendo gioco non riescono a mantenere la giusta freddezza in fase realizzativa. Nei primi due quarti sono le romane ad avere l’inerzia della partita, riuscendo ad andare al cambio panchine sul +3: nei primi minuti si gioca su ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte con capitan Anastasio che risponde colpo su colpo alle reti di Mucci e Risivi. Poi le romane prendono coraggio e trascinate dalle reti di Lomonte e Angiulli chiudono il primo parziale sul +2. Anche nel secondo quarto prosegue lo scarso feeling del Flegreo con la porta difesa da Ricciardi, con la Vis Nova che fissa il massimo vantaggio con il gol di Mucci.

Comincia a vedersi un altro Flegreo nel terzo quarto, ma il risultato non si sblocca e la frazione è chiusa a reti inviolate. Il gol di Parisi apre l’ultima frazione di gioco, ma Angiulli ricaccia dietro le puteolane sul -3. In 20” il Flegreo riapre la partita, andando a segno prima con Anastasio e poi con Parisi, riuscendo a portarsi sul meno uno a 3’10” dalla fine della partita. Il Flegreo continua a costruire gioco ma la partita non si sblocca ed alla piscina Santa Maria il Flegreo conosce la sua seconda battuta d’arresto in questo campionato.

«Abbiamo sbagliato - commenta a fine gara Ioannis Koinis - tanto in attacco ma le ragazze ci hanno provato fino alla fine, creando tante occasioni. A Roma ci è mancata la giusta lucidità e concretezza sottoporta».

Continua la marcia delle doriche della Cosma Vela Ancona che hanno battuto la compagine napoletana Acquachiara confermando il ruolo di leader solitaria del girone sud del campionato nazionale di pallanuoto di A2. Stop anche per l’altra candidata ai play off Cosenza Pallanuoto fermata dal setterosa del Firenze Pallanuoto. Domenica prossima nella piscina di Monteruscelllo lo Sporting Club Flegreo affronterà nel big macth partenopeo l’Acquachiara.

La classifica vede in testa il Vela Ancona con 40 punti seguite da Acquachiara 32, Sporting Club Flegreo 30, Cosenza 26.

