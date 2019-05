«Grande bellezza e coraggio», ecco lo slogan delle Universiadi

di Diego Scarpitti

Reggia di Caserta, l'arco di Traiano a Benevento, Castel dell'Ovo e piazza del Plebiscito. Le «Universiadi della Grande Bellezza e del coraggio», come sono state sapientemente ribattezzate, interesseranno tutte le province della Regione Campania. Sarà una 30esima edizione estiva dei Giochi universitari unica nel suo genere, senza precedenti. Previsti ottomila atleti, che stanno ultimando le procedure di registrazione, 127 paesi partecipanti, ben 18 le discipline che verranno disputate in diverse location, 222 medaglie da assegnare.



Dal 3 al 14 luglio si svolgerà la più grande manifestazione sportiva mondiale, seconda soltanto alle Olimpiadi. La designazione di Napoli, quale sede indicata dalla Fisu, rappresenta uno straordinario successo e al contempo un’irripetibile opportunità non soltanto per la città. Si promuove, infatti, in tutto il mondo l’immagine impareggiabile di Napoli, rilanciando uno scrigno di arte e cultura. Numeri davvero impressionanti anche per la campagna di reclutamento dei volontari, partita il 18 marzo: presentate oltre cinquemila candidature. Fissato per giovedì 27 giugno l'arrivo delle delegazioni internazionali. Intanto il comitato organizzatore ha lanciato sulle piattaforme social il suggestivo video, che illustra dove, quali e quante competizioni sportive avranno luogo all’ombra del Vesuvio. Lo sport mondiale è protagonista e di casa a Napoli 2019.

