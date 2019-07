La dinastia napoletana dei Testa: ​padre e figlio al campionato italiano

Comincerà sabato 20 luglio l’avventura del Sorbino Team al Campionato Italiano Endurance di motonautica. A bordo dello scafo ci saranno Diego e Massimiliano Testa, padre e figlio, pluridecorati piloti napoletani che quest’anno torneranno insieme all’assalto del titolo italiano dopo il successo del 2018. Diego, classe 1959, in carriera ha conquistato 7 titoli italiani, un Europeo e numerosi podi mondiali; Max,19 anni, ha vinto in tutte le categorie giovanili prima di iniziare l’avventura tra i grandi insieme al padre.



La prima tappa del Campionato Italiano Endurance 2019 è in programma nel corso del prossimo fine settimana. Sabato sono previste le prove libere, domenica spazio alla gara alle ore 17. Si gareggia a Cariati, in Calabria. Le altre tappe del circuito 2019 sono Brindisi, Como e Ragusa.



