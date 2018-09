Olimpiadi, Malagò: «Invitata a Roma, ma Appendino ha detto no»

«In molti paesi, come ad esempio in America, il governo viene sostituito da privati. Los Angeles per i Giochi del 2028 non ha avuto la firma da Trump, ma da molte multinazionali col coinvolgimento degli enti locali. Da noi onestamente questo non è mai accaduto, ed è sicuramente uno scoglio in più - sottolinea Malagò -. C'è da costruire questo percorso, e noi come Coni stiamo osservando. Ieri a Losanna c'è stata una riunione tecnica già prevista in cui dovevano andare tutte e tre le città, e Torino non è andata. Vediamo adesso come si può costruire questo nuovo dossier. Certo la considerazione fatta ieri da Fontana (presidente della Lombardia, ndr) mi pare di buon senso: perché se una si chiama fuori, le altre due devono essere penalizzate?».

