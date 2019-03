Cacciapuoti (Olimpic Napoli) vince due ori ai Criterium giovanili

Arrivano a due le medaglie per l'Olimpic Nuoto Napoli al Criterium nazionale giovanile. Nella prima giornata Marina Cacciapuoti classe 2005 vince i 50 stile libero con 25.91, sesto posto nella stessa gara per Delia Santoro che sfiora il podio per soli sei centesimi. Ottimo piazzamento anche nella 4x100stile libero che si classifica al sesto posto con Cacciapuoti, Santoro, Angelillo e Carmicino. Nell'ultima giornata arriva un altro oro ancora da Marina Cacciapuoti che con uno strepitoso 56.37 mette tutti alle spalle nella gara regina dei 100 stile libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA