di Marco Lobasso

Oltre duecento iscritti all’Open del Cus Napoli, con montepremi di 25mila euro e valido per le pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Il Cus Napoli del presidente Elio Cosentino, come tradizione, si è presentato con un torneo di alta qualità, con la direzione di gara affidata al direttore generale Maurizio Pupo. Nella gara maschile pass a vincitore e finalista. Si tratta di Matteo Fago e Giovanni Calvano, il primo 2.1 e il secondo 2.2 ed entrambi in passato in classifica mondiale, con la vittoria del primo, dopo una bella finale vinta in rimonta 3-6 6-1 6-3. Nel torneo femminile pass per la 2.3 Angelica Raggi che a sorpresa, dopo uno splendido torneo da outsider, conquista il titolo sull’ex azzurra di Fed Cup e oggi 2.1 Nastassja Burnett 6-4 6-4. Nel doppio maschile vittoria e pass per Enrico Fioravante e Matteo Fago su Mastrelia-Vilardo e nel femminile per Giulia Pasini ed Agnese Zucchini in finale su Brancaccio-Sacco. Bilancio ottimo per il tennis campano che festeggia la qualificazione a Roma in singolo di Giovanni Calvano e, in doppio, di Enrico Fioravante; con Antonio Mastrelia, Federica Sacco e Nuria Brancaccio fuori solo nelle rispettive finali di doppio. Alla premiazione finale presenti il Presidente del Comitato regionale campano Virginia Di Caterino, i vice presidenti Angelo Chiaiese ed Antonio Leone il consigliere Marco Scotti Galletta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA