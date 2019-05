Le ragazze della Carpisa promosse: «Ora vogliamo il derby con il Napoli»

di Bruno Majorano

Le tartarughine vanno forte. Alla faccia del soprannome che è solo facile conseguenza del logo della squadra Carpisa-Yamamay. Vanno forte, perché al primo tentativo hanno già centrato la promozione in serie B femminile al termine di un campionato stradominato dall'inizio alla fine (appena una sconfitta 4-2 a Lecce) a certificare la forza della squadra e del progetto. Un bel salto che però non stupisce. Perché alle spalle di questa squadra c'è una società solida, un allenatore di qualità e un gruppo di ragazze formidabili. E allora se non fosse per il logo del main sponsor, non verrebbe in mente a nessuno di chiamarle tartarughine. Perché corrono in campo e pure in classifica.



Non è facile fare calcio in una città come Napoli dove tutte le attenzioni sono rivolte solo per una squadra: quella che gioca al San Paolo e indossa la maglia azzurra. Ancora di più è difficile quando a scendere in campo sono delle ragazze. Ma le sfide rappresentano il pane quotidiano del presidente onorario della Carpisa-Yamamay Lello Carlino. «Da 13 anni vivo a contatto con il calcio femminile e dopo aver avuto delle esperienze vincenti anche con i maschi, posso dire con certezza che le ragazze sono un'altra cosa».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO