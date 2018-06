Commercialisti di Napoli ​in finale di coppa Italia

Per la prima volta nella sua storia la squadra di calcio dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli proverà a conquistare la Coppa Italia nella Final four di categoria. L’evento si terrà presso la nuova struttura del campo Merendino a Capo d’Orlando in Sicilia da giovedì a sabato e oltre ai partenopei vedrà impegnati i cugini di Caserta e i colleghi di Milano e Massa Carrara. La squadra, anche quest’anno supportata in questa avventura dallo sponsor storico Ranocchi Napoli, è un mix di esperienza e gioventù, guidata in panchina per il primo anno da una vecchia gloria del calcio professionistico nazionale, Alberto Arbitrio , che ha giocato in serie A nel Catanzaro prima di cominciare la carriera di allenatore.

