Orgoglio corallino: la kick boxer torrese ai campionati mondiali

di Francesca Mari

TORRE DEL GRECO. Vola in Irlanda la kick boxer corallina: sarà al Campionato Mondiale insieme ad altri atleti italiani la torrese Lucia Alario. Un evento di grande spessore sportivo di scena in Irlanda il prossimo mese di ottobre. La Nazionale Italiana selezionata da Fight 1 che parteciperà sarà composta da 18 Atleti.



Tra gli atleti che hanno il prestigio di partecipare ci sarà Luciana Alario, la ragazza di Torre del Greco che già conosciamo per le sue precedenti vittorie ai Campionati Italiani. Sarà lei nella categoria - 55 kg a vestire i colori della Nazionale Italiana.



Grande soddisfazione dimostrata dal suo Maestro Castellano e da tutto il suo Team per la notizia. «Grazie alla Kick Boxing -dice Castellano - Torre del greco sarà presente ancora una volta nei migliori eventi di prestigio degli Sport da combattimento».



