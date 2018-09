di Gianluca Agata

L’otto azzurro, dopo i mondiali di Sarasota 2017, torna nuovamente in finale chiudendo al secondo posto la batteria alle spalle della Germania campione del mondo uscente. Un risultato sintetizzato dalle parole di Giovanni Abagnale, la medaglia di bronzo dei Giochi di Rio 2016, approdato sull’ammiraglia durante il collegiale di Piediluco: “Il vento contrario ci ha un po’ destabilizzato, ma abbiamo reagito con una chiusura al cardiopalmo. Questo è solo il primo step, ora dobbiamo rimanere concentrati per la finale”. Insieme all’otto, di Mario Paonessa, Paolo Perino, (Fiamme Gialle), Luca Parlato (Marina Militare), Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Simone Venier (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene) e Enrico D’Aniello (Fiamme Oro/RYCC Savoia) al timone, sono già in finale anche i due senza pesi leggeri maschile (Giuseppe Di Mare, Alfonso Scalzone-RYCC Savoia) e femminile (Serena Lo Bue, Giorgia Lo Bue-SC Palermo), che oggi hanno gareggiato, vincendo entrambi, solo per l’assegnazione della corsia. Raggiunge la finale pure il singolo PR2 maschile, di Daniele Stefanoni (CC Aniene), che nella specialità pararowing ha dominato per tutti i duemila metri ed ha vinto con circa otto secondi di vantaggio sul Brasile.



