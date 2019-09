Paddle, beach volley e calcetto al Trofeo Open, del Fit Challenge

Open & Icyff Group Cycling Campania nell'ottica di favorire il dibattito sulla complementarità e sulla perfetta sinergia tra attività fitness indoor ed attività sportive outdoor, presentano l'evento FIT CHALLENGE - TROFEO OPEN che si terrà il 14 Settembre presso il Centro Sportivo Open in viale Enrico Mattei 21 a Caserta.



In particolare saranno organizzati tornei di paddle, beach volley e calcetto a cui tutti i club affiliati icyff e non iscriveranno una propria squadra. Gli stessi club che avranno iscritto una propria squadra ad uno dei tornei avranno a disposizione uno spazio dedicato per promuovere, attraverso lezioni dimostrative, una propria disciplina indoor. La partecipazione alle lezioni dimostrative sarà aperta a tutti gli avventori interessati.



Il team Icyff, inoltre, durante il corso della giornata organizzerà due lezioni di indoor cycling aperte ad appassionati e non.



Special Guest della giornata saranno: lo chef Marco Cesare Merola ed il Master Istructor Francesco Malatesta, i quali terranno un workshop sulla interazione tra alimentazione, metabolismo ed allenamento.

