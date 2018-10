Padel, inaugurato il campo sportivo nella città di Massimo Troisi

Il padel sbarca nella città di Massimo Troisi. E’ stato inaugurato oggi a san Giorgio a Cremano, nel centro sportivo Royal Club, il primo campo della zona che punta a essere un punto di riferimento per i numerosi appassionati dell’hinterland. Dopo aver spopolato in Argentina e Spagna ed essersi diffuso a macchia d’olio nelle principali città italiane, sta iniziando a farsi conoscere anche in Campania Al termine della cerimonia inaugurale, tanti padelisti e curiosi, giunti da ogni parte del comprensorio, si sono trattenuti per una lezione-esibizione con il maestro Fabrizio Anticori che ha spiegato loro i fondamentali.



«Con l’avvio delle attività a San Giorgio, abbiamo deciso di colmare un vuoto nella zona a sud di Napoli - spiegano Viviana e Luigi Botti, ideatori del progetto - Si tratta di una vera novità nel panorama sportivo locale. Le dimensioni del campo, più piccole di uno di tennis, e le poche regole chiare e semplici, consentono a chiunque di imparare il gioco in pochissimo tempo».

