A Paestum si presenta la Coppa del mondo di sci

Lo sci incontra la cultura: a Paestum arrivano Madonna di Campiglio e la 3Tre. Martedì 23 il Parco archeologico di Paestum ospiterà il terzo appuntamento della tournee promozionale dello slalom notturno di Coppa del mondo FIS, in programma sabato 22 dicembre a Madonna di Campiglio. Dopo Forte dei Marmi e Palermo, la 3Tre e la “sfera di cristallo” (la coppa che spetta al vincitore della Coppa del mondo Fis) fanno rotta su Paestum, dove è prevista la cerimonia di presentazione dell'evento di fine dicembre alle ore 18.



«Quello fra 3Tre e Paestum è sicuramente un incontro insolito, ma proprio per questo così entusiasmante - ha spiegato Loredana Bonazza, responsabile area comunicazione del Comitato 3Tre e promotrice del 3Tre on Tour - L'obiettivo del 3Tre on Tour è avvicinarsi e incontrare gli appassionati dello sci, spingendoci anche lontano dai contesti più tradizionali per il Circo Bianco, e a Paestum incontreremo tante persone che amano la neve e il turismo invernale».



L'evento sarà presentato alle ore 18 presso il Ristorante Nettuno, nei pressi dell'area archeologica di Paestum.

