Al PalaVesuvio di Napoli i campionati italiani tra un anno

Eliminatorie al PalaVesuvio, finali in piazza del Plebiscito, piuttosto che sul lungomare. I campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica si svolgeranno nel giugno del 2020 a Napoli. L'assessore allo sport del Comune partenopeo, Ciro Borriello, e il vice campione olimpico Diego Occhiuzzi, che organizzerà l'evento con la sua associazione Milleculure, hanno ricevuto la bandiera della Federscherma dalle mani degli organizzatori palermitani. Bandiera che sventolerà a Napoli fino al prossimo anno. Un PalaVesuvio pienamente funzionale è il primo lascito delle Universiadi che così permetteranno a una grande manifestazione come gli assoluti di scherma di arrivare a Napoli. Centinaia di atleti che si confronteranno sia nella scherma olimpica che in quella paralimpica.

