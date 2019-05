Palinuro tappa prescelta dal Campionato Italiano

di Carmela Santi

Anche Palinuro sarà una delle tappe prescelte dal Campionato Italiano di Beach Volley, che, come di consueto, avverrà nei mesi estivi, da giugno ad agosto. Da 29 luglio al 4 agosto approderà nella meravigliosa perla della costiera cilentana. Da pochi giorni, infatti, sono state definite le tappe del campionato italiano assoluto di beach volley, un circuito Nazionale che si articolerà in sette appuntamenti con la Finale Scudetto e la Coppa Italia, i momenti clou della stagione sulla sabbia. Dopo Milano, Cesenatico e Cagliari sarà la volta di Palinuro, ove si svolgeranno le semifinali, prima della finale assoluta a Caorle, in provincia di Venezia e l’epilogo della coppa italia a Catania.

La stagione estiva, oltre al campionato assoluto, riserverà uno spazio importante anche per l’intensa attività giovanile, caratterizzata dai campionati italiani Under 21 e Under 19. Per Palinuro, dunque, un ulteriore importante riconoscimento, dopo essere stata eletta di recente dal sito volagratis come la seconda meta turistica più ambita a livello nazionale grazie alle grotte marine del Capo omonimo, meraviglie naturalistiche accessibili solo da mare. Grande soddisfazione ha espresso attraverso i social il sindaco di centola, carmelo stanziola, dopo aver partecipato alla conferenza a Roma, presso la sede della Federazione Italiana Palla a Volo, nel corso della quale sono state definite le tappe del campionato.



