Arriva un altra sconfitta per la Canottieri di Zizza

di ​Lucio C. Pomicino

Decima di A/1 di pallanuoto catastrofica per la Canottieri che al Foro Italico a Roma è stata superata inaspettatamente dalla Lazio per 13-11 (parziali 4-4/2-5/3-1/4-1). I napoletani alla sosta lunga erano in vantaggio per 9-6 e concludevano la terza frazione ancora al comando, anche se solo di una rete (10-9). Tutto faceva presagire un successo giallorosso anche perche nell’ultimo quarto dopo il pari raggiunto dai padroni di casa la Canottieri rispondeva con il gol di Lapenna che riportava la propria squadra in vantaggio (11-10). Poi il buio con i padroni di casa che imponevano il loro gioco andando in rete ancora per tre volte con i giallorossi incapaci di reagire. Una sconfitta che porta la Canottieri dal terzo al settimo posto in classifica superata dal Savona e dall’Ortigia e con un solo punto di vantaggio sull’inseguitrice Lazio. L’espulsione definitiva nel terzo tempo del napoletano Velotto, sino ad allora autore di due reti, ha certamente inciso sul risultato definitivo. Alex Giorgetti leader napoletano con tre reti al suo attivo. L’Acquachiara a Santa Maria Capua Vetere subisce una pesante sconfitta ad opera dell’Ortigia. 17-3. I siciliani hanno avuto compito facile sulla squadra di Porzio ancora a 0 punti in classifica e con una formazione decisamente priva di esperienza e molto giovane. Ieri il debutto del 14enne Michele Gargiulo per completare la formazione. Nell’anticipo di campionato venerdì a Sori La Pro Recco, campione d’Italia ha superato il Posillipo per 9-5.

