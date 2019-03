di Diego Scarpitti

Minaccia seriamente di ritirare la squadra dal campionato. In alternativa pensa di far giocare la Studio Senese Cesport soltanto nelle gare casalinghe. Valuterà il da farsi entro 48 ore, deadline oltre la quale non intende andare. Con dirigenti e soci si consulterà e poi trarrà la decisione finale. Rabbia da sbollire e delusione da smaltire. Il presidente Giuseppe Esposito, considerati i reiterati errori arbitrali che hanno danneggiato i gialloblu in serie A2 nel corso della stagione, ritiene che il suo team sia stato «gravemente leso in termini morali e sportivi». La sconfitta maturata con il Pescara alle Naiadi (9-8, parziali: 2-2, 1-2, 2-2, 4-2) ultima puntata di una galleria degli «orrori». In Abruzzo «disastrosa e sbilanciata» la direzione arbitrale, «che ha consegnato di fatto i tre punti alla squadra di casa».



Quaresima turbolenta all’ombra del Vesuvio. «I nostri ragazzi sono vittime di episodi: sono stati superati tutti i limiti. Non cesseremo di denunciare tale condotta, finché non avremo la possibilità di potercela giocare alla pari con i nostri avversari», dichiara furente il patron vomerese. Capitan Fabrizio Buonocore, autore di una doppietta, e compagni tengono testa a Goran Volarevic e soci, in vasca azzerano il gap in classifica, si portano all’intervallo lungo avanti di una lunghezza (4-3). Pesa il computo delle espulsioni nei primi 16 minuti: il mancino Di Costanzo e Buonocore accumulano nel primo periodo due falli gravi a testa. Nel secondo quarto la coppia Petronilli-Zedda espelle definitivamente Di Costanzo, privando il club napoletano del suo top player più offensivo. Un dato statistico sul quale riflettere: fischiate sette superiorità agli abruzzesi e zero alla Cesport fino a 3’27” dal cambio campo.



Dario D’Antonio e Pier Paolo Parrella conducono la formazione allenata da Iacovelli sul +2, tallonata dalla compagine di Malara (6-5) nella terza frazione. Nuovo vantaggio degli ospiti con Alessandro Femiano e Buonocore (8-7). Andamento del match rovesciato negli ultimi 65”: tre espulsioni condannano la Cesport (nella foto di Manuel Schembri). Ne approfitta definitivamente il Pescara per mettere la freccia e chiudere sul 9-8. Nelle retrovie, al termine della prima giornata di ritorno, Crotone e Cesport a 7 punti, Rari Nantes Arechi e Muri Antichi 6 nelle retrovie. Sabato 16 marzo i partenopei affronteranno la Roma 2007 Arvalia a Casoria. E poi?

