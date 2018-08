di Diego Scarpitti

Agli ordini del preparatore atletico Nicola Agosti warm up per la Canottieri Napoli. La foto beneaugurante di inizio stagione a bordo vasca della piscina del Molosiglio indica la ripresa delle attività. Finite le vacanze estive, i pallanuotisti giallorossi hanno incominciato ad allenarsi. Training check, distribuzione dei carichi in base agli impegni agonistici della stagione, pianificazione.



«Quest’anno cambierò metodologia e periodizzazione con una squadra giovane a disposizione. Mi aspetto molto da Confuorto e Del Basso, che dovranno consolidare il loro percorso di crescita. Anello, Tartaro e Zizza junior si adegueranno ai ritmi della serie A1. Confido nelle capacità di Borrelli, Campopiano, Esposito e Vassallo, che costituiscono l’ossatura principale del gruppo», dichiara Agosti, alle prese con tabelle e cronoprogramma nel rispetto delle particolarità individuali e delle reazioni dei singoli elementi.



Ad indossare la fascia di capitano Umberto Esposito, difensore classe ’95, che raccoglie la pesante eredità di Fabrizio Buonocore. «Sono orgoglioso. Sarà per me un onore guidare la squadra in cui sono nato e cresciuto. Ci attende un anno molto impegnativo: abbiamo perso alcuni giocatori importanti, ognuno di noi, quindi, dovrà dare quel qualcosa in più». Il giocatore di Ponticelli in calottina numero 12 interpreta le ragioni del collettivo. «Sono molto fiducioso, perché siamo un gruppo di giovani che ha tanta voglia di lavorare e dimostrare il proprio potenziale; di sicuro ritroveremo lo spirito di squadra, che purtroppo l’anno scorso si era un po’ perso».



Scioglie i muscoli la Canottieri, in attesa dell’arrivo dei tre stranieri Tanaskovic, Vukicevic, Tkac, impelagati con il visto. «Dovremo cercare di fare quanti più punti possibili, per metterci in una zona tranquilla di classifica. Sono sicuro che quest’anno ci sarà un approccio totalmente diverso in acqua», osserva il neocapitano canottierino.



Ritorna nel club giallorosso il diciottenne centroboa Julien Lanfranco, in prestito lo scorso anno alla Carpisa Yamamay Acquachiara, con la quale ha realizzato dodici reti in regular season. «Dopo lo scudetto under 17 del 2017 con la CCN, pur rinunciando al probabile tricolore under 20, che poi è avvenuto, accettai la proposta dell’Acquachiara di Franco Porzio di misurarmi con il campionato di A1. E’ stata un’esperienza molto formativa, che mi ha dato la possibilità di maturare e mettermi in evidenza, nonostante la mia giovane età», racconta il classe 2000. «Sono stato contattato da mister Zizza, che mi ha illustrato il progetto sportivo, da me immediatamente condiviso, in quanto proprietario del cartellino. Tornare in A1 con la Canottieri era un obiettivo importante come per un ragazzino napoletano indossare la maglia del Napoli. Ringrazio Franco Porzio: tutto ciò non sarebbe potuto succedere senza l’opportunità regalatami dalla Carpisa. Non deluderò chi ha creduto in me, concedendomi la possibilità di ritornare a casa».



Paolo Zizza, impegnato nel Mondiale a Belgrado con la Nazionale femminile under 18, rientrerà a Napoli lunedì prossimo.









