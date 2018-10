Match non giocato, Posillipo attacca: «A Recco ci sono dilettanti»

Nuovo attacco del Circolo Posillipo alla Pro Recco dopo la partita non dispoutata sabato a Sori perché gli arbitri hanno ritenuto che il campo di gara non fosse sicuro a causa della presenza di una pedana. La Pro Recco, presieduta dall'ex giocatore posillipino Maurizio Felugo, avrebbe voluto giocare a Camogli ma gli arbitri hanno dichiarato non disputato l'incontro e adesso dovrà decidere il giudice sportivo della Federnuoto se far ripetere la gara o assegnare la vittoria a tavolino ai rossoverdi per 5-0.



Il Posillipo ha emesso un comunicato contro la Pro Recco: «Rispetto prima di tutto per la verità. Maurizio Felugo, presidente Pro Recco, non può dire di aver messo a disposizione la piscina di Camogli "avvertendo tempestivamente arbitri e squadra ospite". La verità è che da Camogli gli avevano detto che non erano in grado di allestire il campo gara entro le 16,30 e che per questo motivo alle 16 (dopo il triplice fischio di Paoletti) entrava nello spogliatoio del Posillipo - con comportamento irrispettoso e irrituale - invitando il consigliere alla pallanuoto del Posillipo, Gigi Massimo Esposito a firmare una non meglio specificata richiesta agli arbitri di giocare in una situazione di pericolo per gli atleti di entrambe le squadre. Tutto ciò per coprire l'assoluta disorganizzazione con cui era stato preparato un evento come la prima partita interna del centesimo campionato di serie A1 dalla blasonatissima società presieduta dal Felugo. Questa è la verità sulla quale tutti gli addetti ai lavori e lo stesso ambiente recchelino dovrebbe riflettere. E' emerso dopo dallo stesso ambiente recchelino, che chi era preposto a curare la logistica del campo gara di Sori prima degli incontri interni, è stato destinato ad altro incarico senza essere stato sostituito. Solo così si può spiegare l'assoluta disorganizzazione con cui è stato affrontato l'evento, disorganizzazione confermata anche nelle cronache dei giornalisti locali. E che non si limitava al problema della pedana dell'acquagym. Anche dopo le 15 il campo gara sembrava quello di un campo da beach waterpolo con porte che si muovevano, i display dei 30" che non funzionavano e il tabellone luminoso inesistente e senza alcun nome degli atleti. E tutto ciò dopo la presentazione ufficiale delle squadre. Puro dilettantisimo. Con in panchina un coach leggenda vivente della pallanuoto mondiale!». Il coach recchelino è da quest'anno Ratko Rudic, che - secondo voci raccolte nel Posillipo - si sarebbe lamentato con i suoi dirigenti per l'incredibile episodio.

