«Sapevamo che sarebbe stato davvero molto difficile non lasciare neanche un set a una squadra come la Polonia». È il commento del ct dell'Italia, Gianlorenzo Blengini, dopo il successo per 3-2 (14-25 25-21 18-25 25-17 15-11) degli azzurri ai mondiali di pallavolo nel match disputato al PalaAlpitour di Torino, risultato che non permette all'Italia di approdare alle semifinali. «Sicuramente siamo delusi e certamente quando parlavamo di ambizione non aspiravamo al quinto posto -prosegue Blengini-. Per questo siamo molto dispiaciuti, ma d'altronde quando ci si trova con quattro posti disponibili e sei squadre di alto livello è una possibilità da tenere in considerazione, lo sport è anche questo». I sogni di proseguire nel torneo dell'Italia si sono conclusi al termine del primo set quando i polacchi, campioni uscenti, si sono imposti con un secco 25-14 che di fatto ha sancito l'eliminazione del sestetto tricolore. La partita è continuata con il pareggio italiano grazie al 25-21 del secondo set ed alla reazione dei biancorossi nel terzo vinto 25-18. Nel quarto l'ingresso di Randazzo ha ravvivato l'attacco tricolore. Il martello siciliano con il suo 7/8 in fase offensiva ha propiziato il 25-17 del nuovo pareggio italiano. Nel quinto l'Italia ha trovato la forza di salutare il pubblico torinese con un successo giunto con il 15-11 conclusivo.



