Europei donne, Mazzanti ha scelto le 14 azzurre: sorpresa ​Enweonwu

Il ct della nazionale femminile di pallavolo Davide Mazzanti ha scelto le 14 azzurre per il Campionato Europeo in programma dal 23 agosto all'8 settembre, e per la prima volta organizzato in quattro nazioni: Polonia, Slovacchia, Ungheria e Turchia (sede delle finali). Sono state convocate: (Alzatrici) Alessia Orro, Ofelia Malinov; (Centrali) Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr e Raphaela Folie; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale; (Schiacciatrici) Lucia Bosetti, Indre Sorokaite, Myriam Sylla, Sylvia Nwakalor e Terry Enweonwu; (Opposto) Paola Egonu.



«Sono soddisfatto dell'ultimo periodo di lavoro, ha detto il ct- penso che la squadra sia pronta a iniziare questa nuova avventura. Ho voluto confermare il gruppo di base che ha affrontato la qualificazione olimpica di Catania, proseguendo nel nostro progetto. La linea è quella già tracciata al Mondiale 2018, dar spazio a atlete giovani in maniera che s'inseriscano nella squadra e acquisiscano importanti esperienze di gioco. Questo è un Europeo differente dagli altri, molto più lungo e quindi sarà importante che ogni giocatrice dia il proprio contributo. Il gruppo mi consente di avere diverse soluzioni tattiche e credo che questo possa essere un valore aggiunto». La squadra partirà mercoledì da Milano per Lodz, in Polonia (sede della Pool B). Le azzurre nella fase a gironi affronteranno il Portogallo (23/8), l'Ucraina (25/8), il Belgio (26/8), la Slovenia (27/8), la Polonia (29/8).

