Volleyball Nations League a Eboli, torna l'ItalVolley in Campania

Tutto è pronto a Eboli per l’ultimo round della Volleyball Nations League femminile, dal 12 al 14 giugno al PalaSele scenderanno in campo la nazionale italiana, il Brasile, la Thailandia e il Belgio.



Di fronte al pubblico campano Chirichella e compagne si giocheranno le proprie chances di qualificarsi alla Final Six di Nanchino, in programma dal 27 giugno al 1 luglio.



Per strappare il pass, come a Rotterdam, servirà una grande Italia: molto probabilmente saranno necessarie tre vittorie e alcuni risultati favorevoli nella pool di Stoccarda dove giocheranno Turchia e Olanda, le avversarie più raggiungibili.



Le azzurre esordiranno domani contro la Thailandia (ore 20, diretta Raisport + Hd), avversaria sempre insidiosa come dimostra il ko subito dalle ragazze di Mazzanti nello scorso World Grand Prix.



La nazionale tricolore si presenta all’appuntamento reduce da cinque successi consecutivi (Argentina, Cina, Serbia, Olanda e Rep. Dominicana), una striscia grazie alla quale si è rilanciata prepotentemente nella corsa alla Final Six: sesto posto nella classifica generale (7 vittorie e 21 punti).



Oltre alla qualificazione, l’obiettivo principale dell’Italia è quello di continuare nel percorso di crescita intrapreso dall’inizio della Volleyball Nations League: dopo un avvio difficile (4 ko nei primi 4 match) le azzurre sono state capaci di battere sinora tutte le formazioni di prima fascia. All’appello manca solo il Brasile, avversario di giovedì nell’ultimo giorno di gare della fase a gironi della VNL.



Oggi, intanto, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della tappa, alla quale hanno preso parte i Commissari tecnici e i capitani delle squadre, oltre agli organizzatori e alle autorità locali.



Queste le parole di Cristina Chirichella: «Sono emozionata perché domani scenderò in campo per la prima volta in Italia con la fascia da capitano della nazionale. Oltretutto lo farò nella mia terra, davanti a quasi tutti i miei parenti (ride ndr). Sappiamo di giocarci una qualificazione importante, il clima in squadra è molto buono, siamo tutte in fermento, non vediamo l’ora di scendere in campo».



«Non dipenderà solo da noi, vogliamo comunque ottenere tre vittorie - prosegue la centrale campana - il resto poi si vedrà. Abbiamo ancora qualcosina da migliorare dal punto di vista dell’aspetto tecnico, ma siamo un gruppo giovane e talentuoso che ha tanta voglia di imparare, crescere e dimostrare quanto vale. Ce la metteremo tutta per mostrare una pallavolo d’alto livello e spero che queste partite regalino un bellissimo spettacolo al nostro pubblico». Domani ad aprire la tappa di Eboli saranno Brasile e Belgio, fischio d’inizio alle ore 17.



Palinsesto Raisport + Hd -Tutti i match di Eboli saranno trasmessi da Raisport + Hd, questo il palinsesto:12 giugnoBrasile-Belgio (diretta ore 16.50), Italia-Thailandia (diretta ore 19.50);13 giugnoBrasile-Thailandia (diretta ore 16.50) , Italia-Belgio (differita ore 22.40);14 giugnoBelgio-Thailandia (diretta ore 16.50), Italia-Brasile (diretta ore 19.50).

© RIPRODUZIONE RISERVATA