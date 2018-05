Pallavolo, Nations League: Italia-Corea del Sud 3-0

La nazionale italiana femminile di volley ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nella Nations League. Le azzurre hanno battuto la Corea del Sud per 3-0 (25-17, 25-21, 25-21). Grazie a questa vittoria l'Italia è salita in classifica a due successi e 7 punti, rimettendosi in piena corsa per la qualificazione alla Final Six di Nanchino. La miglior marcatrice tricolore è stata Serena Ortolani con 18 punti, seguita da Miriam Sylla (17), e Lucia Bosetti (14), mentre per la Corea del Sud la migliore è stata Kim Yeon (17 punti). Domani l'Italia lascerà la Corea del Sud e si trasferirà a Hong Kong, sede della Pool 12 (dal 29 al 31 maggio), dove affronterà nell'ordine Giappone, Argentina e la campionesse olimpiche cinesi. Per la prossima tappa si aggiungeranno al gruppo azzurro Paola Egonu, Monica De Gennaro, Cristina Chirichella e Anna Danesi, mentre faranno rientro in Italia Serena Ortolani, Ilaria Spirito, Rossella Olivotto e Beatrice Berti.



«Oggi abbiamo disputato un ottimo primo set, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Nel secondo e nel terzo, invece, siamo un pò calati e loro sono state brave a metterci in difficoltà in ricezione», è il commento del ct azzurro Davide Mazzanti. «Sono molto soddisfatto -ha aggiunto- perché seconde me siamo riusciti a migliorare soprattutto nella qualità delle alzate e di conseguenza nei tempi di attacco. Mi è piaciuto molto il fatto che abbiamo lottato su ogni palla e credo che una vittoria di questo tipo sia molto importante. Dopo il difficile inizio di torneo c'era bisogno di acquistare fiducia e adesso dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita». «A partire da Hong Kong -ha concluso- si aggiungeranno quattro ragazze e per noi comincerà una sorta di nuova Nations League».



