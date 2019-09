di Diego Scarpitti

Campania ovale. In attesa dell’inizio dei lavori di riqualificazione allo stadio militare Albricci, previsti in occasione delle Universiadi 2019, la Partenope Rugby ha organizzato un flash mob domani mattina a Piazza Nazionale dalle ore 11 alle 14, per coinvolgere la cittadinanza e lanciare un segnale forte contro ogni forma di violenza e di illegalità. Sport antidoto alla dispersione scolastica e alla mancanza di regole in un quartiere colpito da sanguinosi fatti di cronaca soltanto quattro mesi fa. «Una vera festa del rugby per promuovere lo sport calato nel sociale, dove avvenne la tragica sparatoria che coinvolse la piccola Noemi», spiega la ratio dell’iniziativa Dario Calapai, presidente della sezione junior e consigliere della Partenope. Scenderà in strada la squadra biancazzurra che milita in serie B e inizierà il campionato il 20 ottobre, la compagine impegnata in C1, i ragazzini del mini rugby ma anche decine di atleti delle varie categorie, accompagnati dalle loro famiglie.



Primo club che ha vinto uno scudetto all’ombra del Vesuvio tra gli sport di squadra, la Partenope intende radicare la sua presenza nel cuore di Napoli, tra l’Arenaccia e Poggioreale, consolidando le collaborazioni che da anni sono in corso con numerose scuole della Municipalità, in particolare l’IC Miraglia-Sogliano, l’IC Liguori- Borrelli e, a Napoli Est, con la Solimena di Barra e l’IC Sarria-Monti a San Giovanni. «In atto una virtuosa sinergia tra Partenope e istituti scolastici del territorio. Napoli è una città che può uscire con le proprie forze dalle profonde complessità in cui vive, se modelli di cooperazione dal basso riescono a sviluppare sempre più percorsi di crescita educativa attraverso lo sport, in una fascia di età critica per decidere il futuro di un adolescente», conclude fiducioso Calapai. In pratica è sempre l’ora del rugby.



© RIPRODUZIONE RISERVATA