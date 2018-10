di Diego Scarpitti

Inattese e inaspettate. E quindi dal valore immenso. Inevitabile scontro con l’imprevisto con esito doppiamente positivo per il napoletano delle Fiamme Oro Simone d’Ambrosio, che a Symkent, nel Kazakistan meridionale, non si lascia cogliere impreparato. Si conclude al meglio la partecipazione del classe ’96 al Grand Prix Vladimir Pochivalov. Argento nella competizione individuale per lo sportivo in completo cremisi e bronzo insieme ad Isabella Cristiani nel Mixed Team.



«Convocazione ricevuta due giorni prima della partenza. Non ero preparato al massimo. È andata comunque bene», racconta D’Ambrosio, che ha sfoderato delle ottime prestazioni, incrementando ulteriormente il suo già ricco palmares con altri due pesanti metalli. Volo last minute dall'esito felice. «Il Gran Premio internazionale in Kazakistan si è concluso con un bel secondo posto nella classifica senior individuale. Speravo tanto di salire sul podio dal momento in cui è arrivata la chiamata del Ct della Nazionale».



Suona il telefono e l’azzurro risponde presente. «Ho avuto delle difficoltà nel primo giorno di gara», confessa Simone, lottando contro avversari e complicazioni. «Non mi sono minimamente scomposto, affidandomi alla concentrazione: ho chiuso con 116/125, entrando in finale come secondo». Di necessità virtù. «Rompendo 45 piattelli su 50, ho confermato l'argento!». Rasenta la perfezione e non prende sottogamba la competizione inserita in agenda all’ultimo momento utile.



Certificato lo spessore internazionale di D’Ambrosio, che in coppia con Isabella Cristiani chiude al terzo posto. «Sono davvero soddisfatto della mia prestazione, soprattutto in finale, considerando la scarsa visibilità dei piattelli». La coppia italiana si è arresa al punteggio di 30/40, nonostante una conduzione lineare nella fase di qualificazione, terminata con 133/150. «Vorrei ringraziare il Ct della Nazionale Albano Pera e il gruppo sportivo della Polizia di Stato», conclude soddisfatto D’Ambrosio, consapevole che il duro lavoro è sempre foriero di ottimi risultati.«Ottima trasferta quella di Simone, perché in questo momento della stagione era concentrato sulla preparazione fisica. Impegno non programmato, che ha saputo due giorni prima di partire. Pertanto non l’ha potuta preparare al meglio. Nonostante questo è riuscito a vincere due medaglie per la caparbietà e determinazione che lo contraddistingue», ha elogiato il suo allievo Pierluigi Pescosolido, tecnico delle Fiamme Oro. Infine l’inno di Mameli sulle pedane kazake, grazie a Iacopo Cipriani e Fiammetta Rossi, che vincono l’oro nel Trap Mixed Team, superando di un solo piattello la coppia di casa formata da Viktor Khassyanov e Mariya Dmitriyenko. Qualità e precisione italiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA