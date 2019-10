di Diego Scarpitti

Di generazione in generazione si perpetua la collaudata tradizione. L’inconfondibile sfondo con vista Capri, vero scorcio da privilegiati, impone all’occhio di soffermarsi e indugiare piacevolmente accanto alla parrocchia Maria Santissima del Buon Consiglio. Il Posillipo si ritrova a tavola, decide di coccolarsi alla salumeria Buono, per ripartire di slancio in campionato. Torna il buon umore tra le fila rossoverdi, una volta archiviata la sconfitta al Foro Italico contro la Roma Nuoto. Capitan Paride Saccoia e compagni si compattano e guardano con profondo ottimismo alla prossima gara di serie A1, in calendario il 19 ottobre contro la Rari Nantes Florentia alla piscina Scandone, che riaprirà finalmente i battenti dopo le Universiadi 2019 e potrà prendere avvio, così, la stagione agonistica 2019/2020 tra le mura amiche, a seguito dell’International Swimming League, la tanto attesa Champions del nuoto con Federica Pellegrini super protagonista a Fuorigrotta.



Patto campionato. «Uniti a tavola in nome dello sport», sottolinea entusiasta Roberto Brancaccio, propugnatore della gradevole iniziativa il tecnico posillipino, al termine della seduta di allenamento. Tra invitanti taglieri e degustazioni varie si sono rifocillati i pallanuotisti napoletani, appagando sensi e soddisfacendo il palato. Clima decisamente conviviale tra i commensali, discettando di vari argomenti, dalle strategie societarie e di squadra alla governance del Circolo Nautico, ribadendo la centralità e la priorità dell’attività sportiva anche a fini sociali.La compagine rossoverde continua ad amalgamarsi anche al di là dell’aspetto competitivo tra risate e battute di gusto, privilegiando il valore dell’amicizia. Al centroboa Luca Marziali, al difensore Andrea Scalzone, al portiere-mattatore Tommaso Negri e ai giovani Domenico Iodice e Julien Lanfranco, insieme al consigliere di settore Rino Fiorillo, al fisioterapista Silvio Ausiello con l’assistente Antonio Spagnuolo, si sono aggregati ben volentieri il vicepresidente federale Francesco Postiglione, l’ex vicepresidente sportivo Vincenzo Triunfo e Luigi Massimo Esposito. «Benzina nel serbatoio» e ritrovata fiducia per percorrere nuove distanze in regular season.

