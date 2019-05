di Eduardo Improta

«Abbiamo provato a imporre i ritmi fin dall'inizio gara - ha commentato il coach delle ragazze dello Sporting Flegreo, Koinis - che era la cosa che mi interessava di più». Il Flegreo torna a casa con tre punti fondamentali, conquistati al termine di una sfida condotta fin dai minuti iniziali che ha visto le ragazze di Koinis imporsi contro il setterosa della Pallanuoto Tolentina con il punteggio di 8 a 5 al termine di una gara intensa e combattuta. Parte forte lo Sporting Flegreo con il primo gol messo a segno da Morvillo. Le marchigiane reagiscono fissando la momentanea parità con Finocchi, prima del mini-break puteolano messo a segno da Parisi e Vitiello. Il Tolentino è squadra viva e con Fefè fissa il momentaneo -1 prima del secondo gol messo a segno da Morvillo che manda le puteolane al cambio panchina sul +2. Il vantaggio viene ulteriormente incrementato ad inizio del terzo quarto dal gol di Parisi. Finocchi è la più pericolosa delle sue e dalla distanza colpisce per il meno due, ma il Flegreo gestisce con attenzione la gara e ricaccia prontamente al meno tre le ragazze allenate da Bartolo Lorenzo. Nell’ultimo quarto il Tolentino prova a rientrare in partita senza tuttavia riuscire ad andare oltre il -2 ed il Flegreo può così festeggiare un’importante vittoria in trasferta contro un’ostica avversaria. Nell’ultimo parziale a mantenere a distanza le avversarie ci pensa capitan Anastasio che con una doppietta congela la partita.

«Era importante vincere, complimenti alle ragazze che nella sfida contro Tolentino hanno dato tutto, riuscendo a gestire la partita nelle diverse fasi del gioco - commenta a fine gara il tecnico greco Ioannis Koinis - questa vittoria deve servirci per il morale e, ovviamente, per la classifica. Mancano due giornate alla fine del campionato, domenica ci aspetta una importante partita in casa contro Firenze per proseguire il nostro cammino».

L’Acquachiara, scesa in acqua con una formazione rimaneggiata e giovane, ha battuto in casa le catanese della Brizz nuoto con il punteggio di 6 a 4 che le consentono di difendere il secondo posto in classifica. Anche il Cosenza non perde punti contro la squadra campana Volturno vincendo la gara casalinga con il punteggio di 20 a 11.

Continua la marcia delle doriche della Cosma Vela Ancona che hanno battuto in trasferta la Firenze Pallanuoto confermando il ruolo di leader solitaria del girone sud del campionato nazionale di pallanuoto di A2 femminile.

La classifica del girone Sud vede in testa il Vela Ancona con 46 punti seguite da Acquachiara 36, Sporting Club Flegreo 34, Cosenza 32.

© RIPRODUZIONE RISERVATA