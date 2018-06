Filippo Magnini, chiesti 8 anni di squalifica per doping. E lui balla con la sua Giorgia Palmas

Otto anni di squalifica per doping. È vero, Filippo Magnini si è ormai ritirato, ma la richiesta choc della Procura Nado Italia rischia di gettare un’ombra pesantissima sull’eccezionale carriera del nuotatore pesarese.



La Procura contesta a Re Magno il consumo o tentato consumo di sostanze dopanti (articolo 2.2), il favoreggiamento (2.9) e, novità delle ultime ore, la somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata (2.8). Una serie di accuse che concorre alla pesantissima richiesta. Per il collega di Nazionale Michele Santucci, coinvolto nella medesima indagine, la richiesta è stata di 4 anni. L’indagine Nado parte dall’inchiesta penale pesarese sul medico nutrizionista Guido Porcellini, che aveva frequenti contatti con Magnini.



Nel frattempo Magnini, che si è ritirato dalle competizioni e ha dimenticato Federica Pellegrini, si gode la sua nuova storia d'amore con Giorgia Palmas. Ieri sera infatti il nuotatore e la showgirl hanno pubblicato diverse stories e video su Instagram che li immortalavano a una festa a Milano alle prese con balli sfrenati e teneri baci.

