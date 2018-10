di Massimo Zivelli

Le gare per il campionato mondiale di off shore, di nuovo nelle acque che circondano l’isola di Ischia, con il mare di Forio che torna ad essere il campo gara ideale per i bolidi del mare. Due sono i campi gara dal panorama mozzafiato e diverse le categorie in competizione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di questo sport nautico, che al “Forio World Championship” dal 4 al 7 ottobre vedrà sfide avvincenti in mare.



I meravigliosi motoscafi della categoria V2 International Ordinary e Formula Junior gareggiano infatti per il campionato Endurance B World e Formula Junior. Scenario della tappa del Mondiale e del Campionato Italiano, è la linea di costa compresa tra Punta Imperatore e San Francesco, un intero versante del comune di Forio che conta, anche, numerosi punti in cui, chi vuole, può soffermarsi e osservare sia le prove che le gare stesse. “Questo che sta per prendere il via è un evento di altissimo livello non solo sportivo – dichiara il sindaco di Forio, Francesco Del Deo – ma rappresenta anche il segno, tangibile, che quello del turismo sportivo e diporti stico è un percorso da poter compiere in modo reale.



La risorsa Porto, inoltre, è di inestimabile valore e, grazie ad una politica oculata e lungimirante, che ha portato ad una rivoluzione della gestione degli approdi presso il Porto di Forio, siamo giunti alla creazione di un sistema virtuoso che ha implementato i servizi e la resa degli stessi. Il nostro porto, e vi sono i dati ufficiali a supporto di quanto dico, negli ultimi anni è diventato volano di una crescita economica dell’intera area portuale e zone limitrofe,con la creazione di non pochi posti di lavoro e opportunità per gli imprenditori locali.” Le gare della manifestazione “Forio WorldChampionship” saranno visibili dal lungomare e da alcuni punti panoramici del comune. “In questi giorni di gara invito tutti a recarsi presso le aree attrezzate presenti al molo per poter toccare con mano questi prodotti di alta ingegneria e rilassarsi prendendo parte ad alcune attività ideate per l’occasione. E da amante del mare in tutte le sue forme, vi consiglio di posizionarvi presso il belvedere della Chiesa del Soccorso e Pietrerosse, il lungomare di Chiaia e Citara per osservare le gare, velocissime e spettacolari, e recarvi presso il molo borbonico per toccare con mano questi bolidi e osservare le operazioni, delicate,di alaggio e varo.” La manifestazione, i cui organizzatori prevedono possa interessare migliaia di residenti e turisti di ogni età, alternerà gare a momenti musicali.



QUESTO IL PROGRAMMA

Giovedì 4 dalle ore 16.30 alle ore 17.30: Class V2 prove tecniche

Venerdì 5 dalle ore 11.00 alle ore 16.30:Class V2 -Endurance

Sabato 6 dalle ore 09.00 alle ore 16.45:Class V2 – Endurance Junior

Domenica 7 dalle ore 09.00 alle ore 16.45:ClassV2 – Endurance Junior

Domenica 7 dalle ore 18.30 Premiazioni

EVENTI

Giovedì 4: dalle ore 18.30 aperitivo di benvenuto e dalle 23.00 DjSet

Venerdì 5 dalle ore 18.00 aperitivo e dalle ore 22.30 DjSet

Sabato 6 dalle ore 17.30 aperitivo, dalle ore 20.30 Cena di Gala e dalle ore 23.30 Piano Live Show

LE GARE

Campionato italiano formula Junior

Per l’attività Giovanile vengono utilizzati mezzi divertenti per i giovani e sicuri nello stesso tempo. Sono gommoni con guida a barra alimentati da un motore fuoribordo con potenza minima di 6 hp e massima di 8 hp che vengono guidati insieme ad un istruttore e gommoni equipaggiati con volante, interruttore di stop ed una leva di cambio, alimentati da un motore fuoribordo con potenza minima di 10 hp e massima di 15 hp.

Match race

Nel CIRCUITO le gare si svolgono su un circuito delimitato da boe con lo stesso format di un gran premio automobilistico; si gareggia su piste disegnate sull’acqua, percorsi di veloci rettilinei e virate mozzafiato. Lo spettacolo della velocità e della tattica agonistica su fiumi, laghi e bacini che consentono la competizione su acque calme. Le categorie sono contraddistinte da sigle alfanumeriche dove le lettere indicano il tipo di imbarcazione e i numeri la cilindrata massima.

Trofeo Mondiale V2

Trofeo internazionale Monomarca Choudron Boat. Avvincente trofeo tra Monocarena tutti uguali con prestazioni mozzafiato. In questa classe sono evidenti la qualità del prodotto Choudron e le foto dei piloti.

Endurance World Championship

L’ENDURANCE è la specialità agonistica riservata solo alle imbarcazioni obbligatoriamente monocarena, anche pneumatiche, dotate di motore entrobordo o fuoribordo, ma comunque strettamente ”derivate dalla serie”. La specialità Endurance è costituita allo scopo di favorire lo sviluppo della motonautica ed è riservata alle imbarcazioni monocarena.

