di Gianluca Agata

Ci sarà anche Pierluigi de Felice nella nuova avventura di Luna Rossa in vista della prossima edizione dell'America's Cup (Auckland 2021). Il Trimmer di Luna Rossa nell'avventura del 2013, quella delle edizioni delle World Series sul lungomare partenopeo, classe 1981, ha partecipato anche alle edizioni 2003 e 2007 dell’America’s Cup con Mascalzone Latino prima di vestirsi di "rosso". Nato a due passi dalla riviera di Chiaia "Pigi" De Felice quest'anno ha messo il sigillo alle Extreme Sailing Series 2017 a Los Cabos, in Messico. Ieri è stato protagonista a Trieste per il varo del nuovo TP52 in Piazza Unità d’Italia davanti a migliaia di persone. Luna Rossa Challenge, che con la nuova imbarcazione parteciperà alla 52 Super Series, in programma da Maggio a Settembre di quest’anno, la prima serie di regate su cui si potranno testare equipaggio e strategie di regata in vista della prossima edizione dell'America's Cup .



Protagonisti dell'incontro triestino Patrizio Bertelli - Presidente di Luna Rossa Challenge – e Max Sirena – Skipper e Team Director -, che hanno sottolineato come tra gli obiettivi di Luna Rossa ci siano quelli di promuovere la cultura della vela e porre le basi per formare nuove generazioni di velisti. Sul palco allestito per la cerimonia, presentato ufficialmente per la prima volta il sailing team, tra cui anche Davide Cannata, cagliaritano, 24 anni, appena entrato nella squadra di Luna Rossa Challenge grazie al progetto New Generation. Oltre ai già citati Max Sirena, Gilberto Nobili, Vasco Vascotto e Francesco Bruni, completano il team Pietro Sibello, Francesco Mongelli, Shannon Falcone, Pietro Mantovani, Pierluigi De Felice, Giuseppe Acquafredda, James Spithill, Michele Cannoni, Jacopo Plazzi, Matteo Celon, Andrea Tesei, Enrico Voltolini, Umberto Molineris, Nicholas Brezzi. La prima prova per Luna Rossa e’ prevista per il prossimo 23 Maggio a Sibenik (Croazia), dove prenderà il via la 52 Super Series, un circuito di cinque regate che si svolgeranno con cadenza mensile fino al mese di settembre a Zadar, Cascais, Palma di Maiorca e Valencia. Il TP52 Luna Rossa non è l’imbarcazione classe AC75 con cui si disputerà la 36esima America’s Cup, la quale è tuttora in fase di progettazione e verrà varata, come da regolamento, dopo il 31 marzo 2019.

