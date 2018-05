Play off scudetto infiniti: Lollo Caffè Napoli va a gara 3

di Diego Scarpitti

«Noi ci crediamo». Lo striscione esposto in tribuna spinge gli azzurri a non mollare e a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Pari e patta. Non c’è due senza tre. Non basta il PalaCercola in versione «sesto uomo» a sospingere verso l’impresa il Lollo Caffè Napoli (nelle foto di Diego Di Donato). Girandola di emozioni incontrollabili, sali e scendi umorali, la tristezza, l’improvvisa esplosione di gioia. That’s futsal. Gara 2 dei quarti play off scudetto ricalca all’inverso il match d’andata in Veneto. Identico copione a parti invertite, stesso esito finale. Senza vincitori né vinti: spettacolare 3-3. Difficile e inaspettato ripetere l'esito finale. Segnano in avvio i padroni di casa con Andrè Ferreira. Belsito non fallisce l’1-1. Appare sfortunato il Napoli: stregata sembra la porta difesa da Massafra, che vanifica i continui assalti dei partenopei. Suazo colpisce la traversa interna, Andrè e Duarte non riescono ad andare a segno. Rangel di tacco però non perdona. Gli ospiti vanno al riposo sul 2-1. Nella ripresa Napoli volitivo e alla ricerca costante del pareggio. Subiscono invece il terzo gol di Rangel, autore di una personale doppietta. Tiago Polido emula il suo collega Rocha e decide di schierare sul parquet Duarte, il portiere di movimento, vero jolly di serata. Facile passare dal cupo stato depressivo all’esaltazione più marcata. In appena due minuti De Matos e Ferreira incendiano il palazzetto. E’ 3-3 tra applausi e cori. Rimonta riusciuta per Marko Peric e soci. La Came ricorre alla solita strategia, inserisce il portiere di movimento, mirando a mantenere lo status quo. Tutto rinviato alla «bella». Mercoledì 9 maggio, festa dell’Europa, a Dosson per l'incontro che vale una stagione. Dentro o fuori. «Sono dispiaciuto per i tre gol subiti, ancora una volta su palla inattiva. Abbiamo avuto grande cuore nel rimontare la partita e sono sicuro che abbiamo tutte le possibilità per provare a vincere a Dosson». dichiara il capitano Massimo De Luca. In trasferta si decideranno le sorti degli azzurri.



