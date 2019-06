di Diego Scarpitti

Manita e vittoria. Con un bomber così, sognare non è impossibile. Cala la sua personale cinquina Michele Luongo e la Campilongo Hospital Rari Nantes Salerno spicca il volo. Dominio incontrastato dei padroni di casa alla Simone Vitale, che si riconferma fortino inespugnabile. La prima semifinale playoff appannaggio dei giallorossi, che strapazzano la Barbato Design Vela Ancona 14-6 (parziali 2-1, 4-1, 5-2, 3-2). Rendono facile il primo match capitan Andrea Scotti Galletta e compagni, destrutturando l’impianto di gioco avversario e costringendo ad un impietoso 0/10 i ragazzi di mister Igor Pace. Prologo decisamente indicativo in vista della gara di ritorno, fissata mercoledì 12 giugno (ore 18.45) alla piscina del Passetto. Incontro subito in discesa con il break di 6-0: la formazione di Matteo Citro abile a far ammainare le vele agli anconetani. Senza problemi il portiere Simone Santini, ex di turno.



