Playoff gara 2, «in Sicilia per vincere»: la carica di capitan De Luca

di Diego Scarpitti

«E’ ora di fare la Storia. Lotta e conquista la vittoria». Emblematici i due striscioni bianchi in sequenza, corredati da bandiere azzurre in tribuna (nelle foto di Alessandro Vitiello). Messaggio chiaro, recapitato dai tifosi del Lollo Caffè Napoli a capitan Massimo De Luca e compagni alla vigilia di gara 2 playoff. Chiedono a gran voce di archiviare in fretta il return match dei quarti i sostenitori azzurri ai loro beniamini sul parquet. Sarà certamente una battaglia infuocata al PalaCatania (ore 20), dove i ragazzi di David Marìn proveranno a chiudere la pratica, avendo a disposizione due risultati utili su tre. Primo round concluso 5-3 mercoledì primo maggio.



«Andiamo in Sicilia con tanta fiducia ma sappiamo che sarà un’altra partita rispetto a quella di Villaricca», avverte il mancino numero 7. Terza trasferta stagionale nell’isola per il Lollo Caffè. «Al PalaCatania abbiamo già giocato due volte e conosciamo il calore del loro pubblico ma questo non ci deve condizionare minimamente. Per noi è stimolante in un palazzetto del genere». Le motivazioni in casa Napoli non mancano. «E’ il momento più emozionante della stagione, il più bello. Bisogna avere fame, per arrivare il più in alto possibile, e noi ne abbiamo tanta», ammette De Luca.



Si preannuncia una sfida avvincente. «Conta l’esperienza ma non è determinante. Meta Catania Bricocity disputa per la prima volta i playoff in casa e non si risparmieranno. Dovremmo noi essere cinici e determinati. Cattivi, agonisticamente parlando». Lollo Caffè Napoli in salute, desideroso di ritornare all’ombra del Vesuvio non a mani vuote.

