di Diego Scarpitti

«Forza Fernando, siamo tutti con te». Gli azzurri tributano il 5-3 contro il Catania al compagno infortunato, Fernando Wilhelm, argentino campione del mondo, operatosi al ginocchio a Villa Stuart, e in suo onore esibiscono le magliette bianche sul parquet nella foto di squadra. Vittoria con dedica a Villaricca. Palazzetto dello Sport gremito e appello della vigilia accolto alla lettera dai tifosi partenopei: splendida cornice di pubblico. Capitan Massimo De Luca e soci volgono in proprio favore il primo confronto playoff. «Grande partita. Sempre avanti nel punteggio. Abbiamo creato tanto ma sul 4-3 corso il rischio di vanificare il nostro impegno. Adesso bisogna riposare e ricaricare le energie», spiega il leader del gruppo, che indossa la numero 7. All’iniziale marcatura di Juan Adrian Salas replica Rudinei Tres. Bastano tre tocchi e una fulminea ripartenza a riportare i ragazzi di David Marin in vantaggio. Deposita il pallone in rete Edimar Dos Santos Dimas, concretizzando l’assist del laterale paraguaiano.



Prova ad allungare il Napoli con Jesus Antonio Jesulito: il suo tiro libero viene respinto e disinnescato da Thiago Perez. Dai 10 metri il brasiliano Vinicius Duarte sfrutta a dovere la chance. Pugno sinistro alzato e 3-1: esulta con un «vamos» il goleador carioca. Nella ripresa il Lollo Caffè incrementa il distacco con Felipe Pinto Viana De Oliveira Mancha (4-1). «Giocando in casa, abbiamo fatto di tutto per aggiudicarci il primo round, per presentarci in Sicilia in vantaggio. Sarà una vera battaglia a Catania contro una squadra ben organizzata», dichiara il portiere Francesco Molitierno in divisa rossa. «Proveremo a chiuderla in gara 2», auspica l’estremo difensore, strepitoso e reattivo nell’impedire il 3-2 nella prima frazione di gioco. «Soffriamo nel secondo tempo ma abbiamo reagito». Eduardo Dalcin e Jacobo Amoedo sfruttano la lieve flessione dei padroni di casa (4-3). «Ci stavamo credendo ma il Napoli ha meritato la vittoria. Il nostro approccio in campo non è stato dei migliori. Abbiamo preso le contromisure e stavamo rimontando. Match bellissimo, ritmo elevatissimo. Sono felice della prestazione dei miei giocatori», afferma l’allenatore della neopromossa Bricocity, Salvatore Samperi.A 55” dal fischio finale Salas assesta il colpo del definitivo e decisivo 5-3. «Dobbiamo essere tranquilli nella fasi cruciali e chiudere l’incontro», conclude Marin. Appuntamento sabato 4 maggio per il return match in Trinacria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA