di Diego Scarpitti

Sospiro di sollievo. Prima il fiato trattenuto, poi l’urlo di gioia. Dall’apnea all’emersione. Salvifica la beduina di Giacomo Saviano a 96 secondi dalla sirena. Gira in rete il pallone, concretizzando l’assist vincente di Luigi Di Costanzo, il centroboa di Portici in calottina numero 9. Graffia la Studio Senese Cesport e si aggiudica gara 1 finale playout. A Casoria, dove si svolgeranno le competizioni di pallanuoto femminile e taekwondo per le Universiadi, Fabrizio Buonocore e compagni superano di misura il Brescia Waterpolo 8-7 (2-1, 3-3, 1-1, 2-2).



«Abbiamo creato tanto ma sbagliato parecchio in fase di finalizzazione. Brescia in partita fino alla fine per i nostri errori. Ci presenteremo venerdì in Lombardia, per chiudere la serie», afferma fiducioso il capitano gialloblu. «Nei primi due periodi avremmo potuto segnare molto di più e poi gestire meglio il match. Lavoreremo intensamente in settimana», assicura Daniele Cerchiara (nelle foto di Manuel Schembri), autore di una decisiva doppietta. «Alla vigilia non conoscevamo il valore dei nostri avversari, molto ben attrezzati. Recuperiamo lo squalificato Alessandro Femiano per la sfida alla Mompiano, dove proveremo ad archiviare definitivamente la pratica», conclude il presidente della Cesport Giuseppe Esposito. Pasquale Turiello e soci dovranno limitare venerdì 14 giugno l’irruenza offensiva di Gianazza e Balzarini. Non rinviabile il discorso salvezza.

