di Diego Scarpitti

Quattro vittorie per il Posillipo nel primo turno di campionato. Parte da Agropoli la corsa scudetto 2019. I rossoverdi concludono il girone a quota 12 punti, superando Milano, Cagliari, Roma, Modena. In evidenza, come sempre, il napoletano Vincenzo Nugnes, già bronzo mondiale under 21 a Welland in Ontario, dove si rese protagonista con una rete magistrale da centrocampo a 30” dallo scadere. «Esordio positivo per le new entry. Prima uscita ufficiale senza il nostro ex capitano Paolo di Martino, approdato a Siracusa. Siamo tutti molto giovani quest'anno. Giuseppe Perrotti ed io abbiamo ricevuto un bel carico in più di responsabilità, ma non ci siamo fatti spaventare e direi che l’inizio è stato ottimo». Dodici squadre impegnate nel campionato maschile e sette in quello femminile, con un solo obiettivo: alzare al cielo il trofeo più importante a livello nazionale.



«Tutte le partite sono state difficili e tirate fino all' ultimo. Contro Idroscalo Milano 2-1, grazie ai gol di Potti e del tedesco Lukas, campione del mondo in carica che veste i colori del Posillipo, e qualche mio salvataggio nel finale, abbiamo conquistato i primi tre punti e preso un po' di fiducia», spiega Nugnes. Avvincente il successo contro la Canottieri Ichnusa. «Bella e sentita la sfida con i cagliaritani (4-3), perché l’allenatore degli isolani, Riccardo Ibba, è il tecnico della Nazionale italiana under 21». Zona Nugnes in pratica: a 10” dal termine il goleador posillipino firma il gol decisivo, riconfermandosi pericoloso negli ultimi secondi di gioco. «La vittoria è soprattutto merito di Ciro Lucci, che dalla distanza è riuscito in un grande salvataggio sulla sirena». Utili i suggerimenti del coach Rodolfo Vastola per superare in scioltezza Roma e in particolar modo la neopromossa Modena (4-3). «Siamo contenti di questi 12 punti che ci proiettano al primo posto isieme ai campioni d'Europa del Chiavari. Abbiamo un grande margine di miglioramento, siamo forti, un bel gruppo unito e fantastico, giochiamo bene e soprattutto ci divertiamo tanto».



In Sicilia sabato 18 maggio big match contro Siracusa, detentore del titolo. In classifica Canoa Club Napoli a 6 punti. Impeccabile l’organizzazione messa in campo dal Circolo Canottieri Agropoli e dal presidente Enzo Mazza. «I risultati lusinghieri del Posillipo lasciano ben sperare per il prosieguo del campionato. Da battere la «bestia nera» del Chiavari, avversario temibile e ostico», conclude soddisfatto Sergio Avallone, presidente FICK Campania. Partecipazione importante di Federcanoa al Tennis & Friends presso il lungomare Caracciolo. Sport della pagaia presente attraverso uno stand informativo attrezzato. L’assessore del Comune di Napoli con delega al mare Daniela Villani si è cimentata nel provare uno dei pagaiaergometri messi a disposizione di visitatori e curiosi dal comitato regionale FICK per l'attività di promozione e recruiting.

