Il Posillipo under 20 vince il derby e va in finale scudetto con la Roma

Il Posillipo vince per 11-3 il derby contro l’Acquachiara nella semifinale playoff del campionato under 20, in corso a Viterbo, e conquista il passi per la finale in programma lunedì 17 giugno, alle ore 19.30, contro la Roma, che nell’altra semifinale supera il Bogliasco per 15-9. Per la formazione guidata da Brancaccio, doppiette di G. Di Martire e Parrella contro la squadra di Occhiello. La finale sarà sarà trasmessa su Waterpolo Channel (https://www.federnuoto.it/live/index.html).

