di Diego Scarpitti

«Dopo l’ottima Final Six sono soddisfatto dello scudetto vinto con pieno merito dai ragazzi dell’under 20. Due anni di crescita esponenziale e la stagione non è ancora finita: in gioco ancora l’under 15 e 13. Ringrazio di cuore chi ha creduto in me». Sorride Roberto Brancaccio sul piano vasca e si complimenta con i protagonisti di una cavalcata trionfale, conclusasi a Viterbo in maniera eccezionale. Entusiasmo alle stelle per il tecnico rossoverde, che nel 1996 aveva già conquistato il titolo nazionale juniores (all’epoca si chiamava così) contro il Bogliasco (5-3). «Impagabile e indescrivibile rivincere lo scudetto a distanza di 23 anni da allenatore: sono felice di far parte della Storia del Posillipo e di aver contribuito a questo significativo successo».



Prototipo del coach che lavora in silenzio, lontano dai riflettori, cresciuto con il «professore della pallanuoto», il compianto Paolo De Crescenzo, che dosa le dichiarazioni e mette in primo piano la forza del collettivo, Brancaccio riserva speciali ringraziamenti. «Dedico il trionfo a mia madre Giovanna, che da lassù mi segue costantemente, a papà Ernesto, a mia moglie Rossella, alle piccole Roberta e Anna. E naturalmente al fantastico team». Tra i tanti meriti di Brancaccio quello in particolare di aver ricreato, con l’intero staff sportivo, il senso di appetenza e una vera e propria identificazione al Circolo. Vivaio valorizzato a dovere. Non a caso Giampiero Di Martire ha totalizzato una cinquina in finale contro la Roma Nuoto (battuta ai tiri di rigore 12-9), premiato come miglior marcatore (insieme al giallorosso Francesco Faraglia: 7 gol a testa) e miglior giocatore del torneo («già lo sapevamo», urlano dagli spalti).



«I premi individuali ricevuti sono merito dello straordinario lavoro di gruppo, opera dei miei compagni e della dirigenza, che ci ha messo nelle migliori condizioni. Strepitoso il nostro portiere Mykhaylo Sudomlyak (premiato quale miglior numero 1), per le parate ripetute e i tre tiri neutralizzati dai cinque metri», osserva l’attaccante napoletano e figlio d’arte classe 2001, fratello minore di Massimo. Presente in tribuna papà Fulvio, una gloria del Sodalizio posillipino, vincitore di sei tricolori, una Coppa dei Campioni e due Coppe delle Coppe. A insignire l’enfant prodige l’oro olimpico a Barcellona’92 e Hall of Fame Carlo Silipo. «Un ringraziamento speciale a Tommaso Negri, Andrea Scalzone e Luca Marziali, che sono venuti a sostenere gli under 20 a Viterbo. Si è creato un bellissimo e profondo legame tra i giocatori della prima squadra e i ragazzi del settore giovanile: è questa la vittoria più bella per il Posillipo. Si è ristabilita quell’atmosfera di unione, che ha contraddistinto il Posillipo per diversi anni», spiega Silipo, che elogia l’encomiabile lavoro profuso in questo biennio.«Doveroso ringraziare Roberto Brancaccio, Luigi Massimo Esposito, tassello fondamentale e prezioso, il dirigente Gianni Grieco e il vicepresidente Vincenzo Triunfo, artefice del rilancio e della rinascita sportiva, che, di concerto con il consiglio direttivo, ha riprodotto le condizioni ottimali per riproporre e rimettere al centro lo sport nella sua pluralità», conclude l’intramontabile campione del Settebello. Insomma che c’è un Posillipo che vince sul campo, si sacrifica, lotta, non polemizza, bada all’essenziale e al concreto, riportando in auge il Circolo Nautico e ponendo Napoli sul tetto d’Italia e sul gradino più alto del podio. Serve aggiungere altro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA