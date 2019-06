Posillipo, elezioni in corso: scoppia il «caso» ​del divieto ai bermuda

Urne aperte al Circolo Posillipo per l'elezione del presidente. Candidati il presidente uscente e dimissionario Vincenzo Semeraro e l'ex olimpionico di pallanuoto Franco Porzio, che prima dell'apertura dei seggi hanno fatto sfoggio di fair play stringendosi la mano nel salone del club rossoverde. Fino alle ore 19 è possibile votare il presidente e i consiglieri. C'è un terzo «partito», quello delle schede bianche guidato dall'ex vicepresidente Vincenzo Triunfo, che potrebbe non far eleggere il presidente in questa tornata elettorale.

In mattinata è scoppiato il «caso» dei pantaloncini perché ad alcuni soci, che si sono presentati al seggio in bermuda, è stato vietato votare. I consiglieri che appoggiano Porzio hanno poi segnalato alla commissione elettorale e ai probiviri che il presidente uscente e dimissionario Semeraro ha inviato dalla email del Circolo Posillipo, e non dalla sua personale, una lettera ai soci per indicare i consiglieri della sua lista.

