Circolo Posillipo, battuto Porzio ​Semeraro confermato presidente

Vincenzo Semeraro resta presidente del Circolo nautico Posillipo. Si è conclusa con il successo del dirigente, da tre mesi dimissionario, l'elezione per la carica più prestigiosa del club di Mergellina. Sono stati 453 i votanti, battuti non soltanto lo sfidante Franco Porzio, ex olimpionico di pallanuoto, ma anche il «partito delle schede bianche» guidato dall'ex vicepresidente sportivo Vincenzo Triunfo. Questi voti: Semeraro 270, Porzio 106, schede bianche e nulle 76.

