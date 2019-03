di Diego Scarpitti

Cartoline da Napoli. Un set cinematografico da sogno, che irradia la Grande Bellezza a livello planetario. Una location fantastica che mostra l’impareggiabile splendore del mare, del sole, del Vesuvio sullo sfondo e di Palazzo Donn’Anna. Sul pontile del Circolo Nautico Posillipo i pallanuotisti rossoverdi indossano la maglia delle Universiadi, con le cinque stelle colorate che richiamano i continenti e i cerchi olimpici, a 100 giorni dalla kermesse internazionale. Lanciano il loro originale messaggio capitan Paride Saccoia e compagni. «Giochi di luglio occasione irripetibile, una vetrina che renderà Napoli protagonista dal 3 al 14 luglio». Ricorda con simpatia l’edizione di Bangkok (2007), insieme a Valentino Gallo, Mimmo Mattiello e Fabio Gambacorta, il portiere Tommaso Negri, argento in Thailandia. Allenatori Mino Marsili e Mino Cacace. In finale si impose il Montenegro di Ivovic, Klikovac, Janovic. «Bellissima esperienza, una piccola Olimpiade, location affascinante. Le Universiadi del 2019 costituiscono motivo d’orgoglio per Napoli e rilanceranno la sua immagine a livello mondiale per lo sport e non solo».



Emozioni indimenticabili quelle vissute dal centroboa Luca Marziali a Gwangju, in Corea del Sud nel 2015: azzurri, però, superati ai rigori dall’Ungheria. «Auguro a tutti di vivere tale manifestazione». Ad indossare la t-shirt anche il tecnico Roberto Brancaccio (nelle foto di Nunzio Russo) e il vicepresidente Fin, Francesco Postiglione, Coordinator Technical Delegate. «Una corsa contro il tempo. 100 giorni all’evento: c’è tanto ancora da fare. Le Federazioni stanno lavorando alacremente sia negli uffici che con sopralluoghi costanti, per monitorare lo stato dell’arte dei lavori in corso. Gli impianti rimodernati saranno il lascito e il grande beneficio delle Universiadi per Napoli. Siamo fiduciosi: sarà un bel successo». Road to Universiadi. Postcard from Posillipo.

