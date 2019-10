di Diego Scarpitti

Tra attese e speranze la due giorni romana del tecnico rossoverde Roberto Brancaccio. Con Jacopo Parrella e Luca Silvestri, che hanno ritirato il Trofeo del Giocatore, premiati anche dal vicepresidente federale Francesco Postiglione per l’Europeo vinto in estate, ritornerà nuovamente al Foro Italico, per disputare la prima partita della stagione 2019/2020. Si riparte dalla Roma Nuoto alla piscina dei Mosaici (ore 18). Treno previsto alle 10.50 per capitan Paride Saccoia (nella foto di Manuel Schembri) e compagni, che dovranno combattere soprattutto contro il clima di sfiducia degli ultimi tre mesi intorno al settore della pallanuoto. Dal possibile smembramento di luglio al consistente ridimensionamento di budget, transitando per il referendum che circolava tra i soci una settimana fa, alle difficoltà oggettive causate dalla indisponibilità della Scandone e conseguenti allenamenti itineranti. Cercasi serenità.



«Al Posillipo non c’è alcuna volontà di eliminare la pallanuoto. La pallanuoto non è in pericolo al Posillipo», ha dichiarato il presidente Vincenzo Semeraro al termine della presentazione ufficiale della 101esima edizione della serie A1. Di fatto i rossoverdi si apprestano ad iniziare la regular season senza stranieri, puntando sulle forze dei veterani Tommaso Negri, Giuliano Mattiello, Luca Marziali, sui fratelli e figli d’arte Massimo e Gianpiero Di Martire e con tantissimi giovani del vivaio. Non a caso Postiglione ha sottolineato l’impegno e rimarcato il lavoro degli allenatori di categoria Francesco Falco, Elios Marsili, Davide Truppa Gennaro Mattiello, di concerto con Carlo Silipo e Roberto Brancaccio, che hanno operato egregiamente nell’ultimo biennio, riportando il Posillipo sui binari giusti, contrassegnati da brillanti risultati.



Come sempre gli atleti posillipini hanno dimostrato attaccamento al Circolo e ai colori sociali, continuando ad allenarsi in silenzio, concentrati unicamente sui prossimi obiettivi. Si riprende dunque a lottare, incrociando i giallorossi di Roberto Gatto, che da quest’anno vantano in formazione Andrea Tartaro, ex Canottieri Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA