Dopo nove anni il Circolo Posillipo vince il Trofeo del giocatore

Dopo nove anni il Circolo Nautico Posillipo vince il prestigioso Trofeo del Giocatore, assegnato dalla Federnuoto alla società che ottiene i migliori risultati nella pallanuoto. E nella scorsa stagione, dopo il quarto posto della prima squadra, il club rossoverde ha vinto due scudetti giovanili con le rappresentative under 20 e under 15 (quarto posto per under 17). Oltre al trofeo alla società presieduta da Vincenzo Semeraro andranno 27mila euro.

