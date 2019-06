Posillipo, Porzio attacca Semeraro: «Non c'è futuro se resta presidente»

L'ex campione olimpico Franco Porzio, candidato alla presidenza del Circolo Posillipo (elezioni il 23 giugno, l'altro candidato è il presidente uscente Vincenzo Semeraro), ha incontrato una cinquantina di soci nel salone del club. Porzio si è dichiarato «emozionato» perché «sono entrato per la prima volta in questo Circolo a 10 anni e ora ne ho 53». Così ha spiegato il senso della sua candidatura: «Quando ho visto che il presidente Semeraro ha deciso di ricandidarsi, ho pensato di scendere in campo raccogliendo il suggerimento di alcuni soci, perché mi sono chiesto preoccupato: ma il Circolo è morto? Dobbiamo tirare fuori l'orgoglio e l'entusiasmo per rilanciare il Posillipo e può farlo solo chi ha una radice posillipina. Non ci sarebbe futuro se andasse avanti Semeraro. Purtroppo non ho certezza dei conti ma ho sentito questo come un dovere morale. Purtroppo si è azionata la macchina del fango, si è parlato anche di un contenzioso con il Comune di Cava de' Tirreni dove la mia società gestisce una delle più belle piscine del Sud: tutto falso, il Tar ci ha dato ragione e adesso stiamo ragionando con il Comune di Cava de' Tirreni su come andare avanti. Non ci sarà alcun conflitto di interesse, l'Acquachiara (la società della famiglia Porzio, ndr) rinuncerà a qualsiasi bando di gara a cui dovesse essere interessato il Circolo Posillipo. Noi dobbiamo recuperare credibilità all'esterno, portare avanti un progetto basato sui giovani e rafforzare il brand. Si può fare con il supporto di partner nazionali che certamente troveremo perché siamo forti».

