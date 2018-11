di Diego Scarpitti

Beata solitudine. Fino a mercoledì 7 novembre il Posillipo guarderà tutti dall’alto verso il basso. I rossoverdi consolidano il primato in classifica in attesa delle gare di Brescia e Bpm Sport Management, impegnate nel turno di Champions League. Prosegue la striscia positiva di capitan Paride Saccoia e soci, che al Foro Italico demoliscono senza pietà la Lazio 14-7.



Diluvio di gol alla piscina dei Mosaici con uno scatenato Massimo Di Martire, protagonista di giornata con quattro reti messe a referto. Sempre in vantaggio, i rossoverdi legittimano il successo sin dall’inizio (3-4, 1-2, 2-5, 1-3), dimostrando maturità e compattezza. Dalla distanza Saccoia e la controfuga di Manzi portano il team di Mergellina sul +2, poi destinato a lievitare a dismisura. Super Negri ipnotizza Cannella dai cinque metri e para il primo rigore stagionale. Come in avvio, il centroboa Marziali rovescia con tutta la sua forza il pallone alle spalle di Correggia e apre la terza frazione che non lascia scampo alle velleità dei biancocelesti. Singolare quanto necessitata la sostituzione volante di Saccoia tra i pali per Negri per lo scorcio di un’azione: la Lazio non ne approfitta. Giuliano Mattiello esulta come Ciccio Caputo dell’Empoli nell’unico gol toscano al San Paolo. Crea un divario incolmabile il greco Papakos (+6). Incrementa il bottino Edoardo Manzi, al primo anno all’ombra del Vesuvio: la tripletta del mancino entusiasma il tecnico Roberto Brancaccio.



«Compleanno perfetto, gol e vittoria. Ci godiamo il primato fino a mercoledì», dichiara il difensore Simone Rossi (nelle foto di Manuel Schembri). «Siamo un bel gruppo e possiamo toglierci qualche soddisfazione». Beata gioventù rossoverde. Osservato un minuto di silenzio prima del match per la prematura scomparsa dell’allenatore del Quinto Marco Paganuzzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA