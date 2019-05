di Diego Scarpitti

Il minuto di silenzio, osservato in ricordo di Lucio Cirino Pomicino, storica firma del Mattino, ha aperto la 26esima giornata di campionato. A Casoria, dove in settimana sono iniziati i lavori al sistema di aerazione per le Universiadi di luglio, il tabellone non dava segni di vita. A più riprese, i giocatori in acqua chiedevano conferma dei parziali e nel quarto periodo il rossoverde Giuliano Mattiello, autore di una doppietta, domandava il punteggio all’arbitro Massimo Savarese, che a sua volta rivolgeva al tavolo della giuria l’inusitata richiesta. Per le statistiche e la definizione della griglia, Posillipo – Roma Nuoto 9-13 (1-2, 3-5, 1-3, 4-3). Quarto posto per i ragazzi di Roberto Brancaccio, 43 punti in classifica, come le marcature in regular season di Massimo Di Martire, figlio d’arte e prolifico attaccante, 13 vittorie conseguite, 4 pareggi, 232 gol realizzati, 215 subiti, con 8 lunghezze di distacco dall’Ortigia.





«Stagione positiva: crescita costante», ammette soddisfatto il tecnico napoletano. «Dispiace soltanto di non aver chiuso con un successo davanti al nostro pubblico». Maggiormente motivata la Roma di Gatto, con uno scatenato maltese Steven Camilleri, top scorer con il poker siglato, e un dinamico Vjekoslav Paskovic, ex di turno, due volte a bersaglio. «Capitolini più determinati, avevano l’ultima chance per entrare nei playoff». Capitan Paride Saccoia e soci guardano con fiducia all’impegno di Final Six. Partenza mercoledì in direzione Trieste. «Affronteremo l’Ortigia. Dobbiamo effettuare un cambio di marcia rispetto alle ultime due gare. Sarà un’altra storia», anticipa Brancaccio (nelle foto di Manuel Schembri). Derby delle Due Sicilie trapiantato in Friuli Venezia Giulia. «Incrociamo le dita, ci teniamo a fare bella figura». Con il sesto posto guadagnato in extremis, la Roma Nuoto parteciperà alla rassegna di Trieste.

