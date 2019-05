Pallanuoto, Posillipo in semifinale scudetto per sognare a Trieste

di Diego Scarpitti

«Sognare non costa nulla. Daremo il massimo contro il Brescia. Ci metteremo testa e cuore, come sempre». Carica il Posillipo, in vista della semifinale scudetto contro i vicecampioni d’Italia, il capitano rossoverde Paride Saccoia. Stagione esaltante per i ragazzi di Roberto Brancaccio, che superano meritatamente l’Ortigia Siracusa 10-7 (parziali di 2-0, 4-2, 1-1, 3-4) alla Bruno Bianchi di Trieste. «Sarà una montagna da scalare contro il Brescia, compagine attrezzata che disputerà la Final Eight di Champions League nella prossima settimana. Trasmetterò la mia grinta agli atleti», avverte Brancaccio, soddisfatto della prova concreta dei suoi validi interpreti in vasca. E sulla sua strada il Posillipo ritroverà gli ex di turno Valentino Gallo e Zeno Bertoli, che vinsero con la calottina posillipina l’Euro Cup alla Scandone nel 2015, unico trofeo che mancava al nutrito palmares dello storico e glorioso sodalizio napoletano. Si riconferma, con le sue prodezze e ben due rigori parati, un giocatore utile alla causa del Settebello Tommaso Negri (nella foto di Manuel Schembri), un pilastro difensivo, affidabile quanto decisivo.



Il largo vantaggio costruito nelle prime due frazioni (+4) consente ai napoletani di controllare agevolmente gli aretusei. Fenomenale la conclusione del figlio d’arte Massimo Di Martire: una perla balistica il 5-1 realizzato. A dieci minuti dal termine Giuliano Mattiello ristabilisce il corposo gap (7-3) e Luca Marziali, top scorer con una pesante tripletta, firma il 9-4 nell’ultimo periodo. Non mollano i gialloverdi di Stefano Piccardo, che insistono e provano a ridurre il distacco, portandosi addirittura sul 9-7, con tre reti in superiorità numerica. A 34” dalla sirena, però, l’alzo e tiro di Massimo Di Martire, attaccante classe 2000, fa scorrere definitivamente i titoli di coda, certificando il passaggio in semifinale, alla conquista di un piazzamento nell’Europa che conta. Lecito sognare.



Il Posillipo ritorna in semifinale scudetto dopo cinque anni. L'ultima volta proprio contro il Brescia nel 2014 con Bruno Cufino allenatore e Maurizio Marinella presidente del Posillipo. Leonessa d’Italia contro i coccodrilli alle ore 17.30: diretta tv Rai Sport HD, telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione.

